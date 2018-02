[Audio] Comandante de Policía es relevado de su cargo por presunto acosos sexual

Los recientes escándalos de acoso sexual parecen no tener límite, es ahora la Policía Nacional quien se sacude por estos hechos. La W Radio tuvo acceso a un audio y documento que deja en evidencia cómo la patrullera Ana Milena Cruz Rayo está siendo presuntamente acosada por el ex comandante de Policía del Huila, el coronel Óscar Pinzón. La situación es tan perturbadora para la uniformada que tuvo que enviar una carta –casi suplicando ayuda - al director de esa institución, el general Jorge Nieto. “De manera respetuosa me dirijo a mi General, luego de haber agotado las instancias que me corresponden y haciendo uso de la pretermisión del conducto regular1 , para informar hechos que considero son de suma importancia, dada la situación en la que me encuentro como mujer, que debe cumplir la subordinación de un señor Oficial con tantos años de carrera institucional y que aprovecha su poder, incluso se ufana del mismo, para no solo atropellar con su estilo de mando, sino que ahora ha llegado a vulnerar lo más sagrado que puede tener una mujer, su tranquilidad frente a situaciones que se sobrepasan de la galantería al acoso e insinuaciones, que hoy día se atribuyen a conductas de violencia de género, el acoso sexual”. Lo más grave es que la uniformada aseguró que pidió ayuda al director de la Dijín, el general Vargas, pero esto solo le ha traído problemas. “Acudo a mi general, porque el día 09 de febrero de 2018, agotada de tantas dificultades decidí comentarle a mi general Jorge Luis Vargas Valencia, director de Investigación Criminal e Interpol, mediante el programa de acercamiento que el posee por la plataforma web, llamado coméntele al director para buscar una solución a mi situación pero sucedió todo lo contrario y hoy día estoy viviendo un calvario que emocionalmente me ha afectado demasiado, al punto de tener que acudir a citas con psicología para poder sobrellevar lo que está pasando a mi alrededor”. En otro de los apartes se puede leer que la institución trata de culparla. “Entre otros, concluyeran que la culpa fue mía por vestirme de manera “inusual”, de tomar supuestos halagos como acoso sexual y en sí, de hacerme sentir que mi queja fue en vano a pesar de lo evidente de las circunstancias y de mostrar un comportamiento de una persona con tanto poder, que la mayoría de personas conoce y solo optan por callar por el temor que infunde al salir avante siempre”. Lo más preocupante, es que según la uniformada otras compañeras suyas estarían siendo afectadas por las conductas del coronel Pinzón, por la gravedad de los hechos el propio director de la Policía el general Jorge Nieto tomó la decisión de nombrar un nuevo comandante para el Huila. Nieto señaló que no tolerara ningún comportamiento que afecte la integridad y los derecho de la mujer”.