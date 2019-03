Aumento de desempleo no es un fracaso de la reactivación económica: Mintrabajo

Tras conocerse que la cifra de desempleo para enero fue del 12,8 %, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reconoció que es un aumento preocupante pero aseguró que lo importante es trabajar para mejorar esta situación.

"No me gusta justificar, creo que lo que tenemos que hacer es echar hacia adelante y ver cómo podemos mejorar las cifras de empleo. Es muy preocupante una cifra del 12.8 % en enero, independientemente de todas las cosas que pasan en enero como son que hay una pequeña recesión, que las personas no trabajan", dijo la Ministra.

Frente a las críticas sobre si este aumento en el desempleo es un fracaso de la reactivación económica, indicó que "medir la reactivación económica en un mes es muy difícil, hay que darle tiempo porque esa no es una medición rigurosa. El desempleo no se produce de un mes para otro, sino durante un tiempo por algunas causas, entre esas la recesión económica en Colombia, la baja productividad de las empresas".