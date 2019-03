Aunque Puente Hisgaura no ha colapsado, no significa que esté bien construido, dice SCI

W Radio conoció una carta que la Sociedad Colombiana de Ingenieros envió el pasado mes de diciembre al gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz. En la misiva, se expuso que aunque el puente Hisgaura estuviera en pie, esto no significaba que estuviera bien construido.

La Sociedad hizo una serie de consideraciones en tres puntos:

El primer lugar, los documentos que ofrecieron los constructores y diseñadores del puente nunca fueron remitidos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En ese momento, la sociedad fue una de las partes llamadas para analizar el estado de la construcción.

Segundo, para la Sociedad Colombiana de Ingenieros es evidente que el hecho de que el puente no haya colapsado, no indica que estuvo bien diseñado o bien construido. Así mismo, se estableció que si el puente no colapsó en la prueba de carga, no quería decir que estuviera en condiciones.

Tercero, señalan que es importante que el Fondo de Adaptación y el Instituto Nacional de Vías (Invías) tengan claridad que si el puente se llega a recibir, este tendría unos costos importantes de mantenimiento durante su vida útil.

Este punto responde a la discusión que hoy se tiene todavía entre el Invías y Sacyr, sobre quién se debe hacer cargo del mantenimiento de dicha obra. El pasado 26 de febrero, esta discusión tuvo un nuevo aplazamiento por parte del Invías, teniendo en cuenta que pidió dos semanas más para recibir las obras del puente Hisgaura.

Por otra parte, esta misiva tuvo respuesta el 18 de enero por parte del Fondo de Adaptación, quien expresó que los documentos presentados por los constructores y diseñadores, que fueron discutidos en las mesas de trabajo, fueron enviados al Invías.

Así, teniendo en cuenta la complejidad del contrato con el cual se desarrolló la construcción del puente Hisgaura, no se dejaron actas de las reuniones para evitar comprometer aspectos del contrato que se encuentran en controversia ante el tribunal de arbitramento del que hacen parte.

