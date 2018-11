Autoridades buscan a Ramsés Vargas

La W Radio denunció desde hace meses las irregularidades y desvios de los recursos de la universidad por parte de su ex rector y otras personas.



La W Radio conoció en primicia que el ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas, tiene orden de captura desde el pasado 19 de noviembre.



Fuentes de migración Colombia han asegurado que Vargas no ha salido del país.



Hasta el momento van ocho capturados en la ciudad de Barranquilla.