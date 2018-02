Autoridades ponen la lupa sobre lote de Barú

Se acentúa la pelea entre comunidades y entidades estatales por el lote de Barú de más de 200 hectáreas.

En este terreno se pensaba hacer un desarrollo turístico, cuyos socios serían Fonade, que es propietario de 100 hectáreas desde 2008, y las familias Echavarría y Santo Domingo, quienes tienen propiedad sobre terrenos que colindan con los del Fondo.

La W conoció que las comunidades, que justifican tener derechos sobre esos terrenos, lograron que la Procuraduría, la Dirección General Marítima, la Alcaldía de Cartagena y Parques Nacionales, visiten hoy el lote y evalúen la situación: cuyo principal problema es que esas zonas estarían ocupadas por personas que han montado diferentes negocios, además de problemas de salubridad, prostitución y venta de estupefacientes.

Esto sucede después de que la Superintendencia Financiera también le pusiera lupa al tema, y alertara por un activo, en parte propiedad de Fonade, del cual no se sabe realmente cuánto es su valor real y si tiene o no posibilidades de ser comercializado. Más aún cuando este Fondo paga $400 millones al mes para vigilar que este terreno no sea invadido, lo cual está sucediendo hace varios meses.

La W pudo establecer que la nueva administración de Fonade prepara argumentos legales con el objetivo de proteger este activo propiedad del Estado en caso de que se las autoridades indaguen sobre los dueños del lote.