Avanza proyecto de sometimiento de las "bacrim"

Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de representantes aprobaron en primer debate el proyecto con el que se busca crear mecanismos para el sometimiento colectivo a la justicia de bandas criminales.

El ponente de la iniciativa, Roy Barreras advirtió que en esta ley no se previeron beneficios judiciales, más allá de los ya existentes, para quienes pertenecen a esas estructuras criminales.

"No hay rebajas de penas adicionales, no hay prebendas, no hay beneficios distintos al de cesar la persecución, en la medida que el individuo se somete a la ley y a la Constitución", señalo Barreras.

El proyecto pasará ahora a las plenarias de las dos cámaras para surtir sus últimos debates.