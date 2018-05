Báez reclama por impunidad de altos mandos militares y empresarios que fueron sus aliados

En diálogo con La W Radio, Iván Roberto Duque Gaviria, mejor conocido como Ernesto Báez, recordó el reciente episodio en el que se dio un abrazo con el exlíder guerrillero Ricardo Téllez, mejor conocido como Rodrigo Granda. Contó Báez que esto sucedió en un evento público llevado a cabo en la Universidad de Medellín. Que al principio todo fue muy tensionante teniendo en cuenta que eran enemigos acérrimos. Incluso que hubo un cruce de miradas con algo de resentimiento. Sin embargo, cuando Báez dio su discurso donde advirtió que toda esta había sido una guerra absurda, vio como Granda se levantó de su puesto y comenzó a aplaudir. Entonces hubo el encuentro, que dice nunca lo pensó y quedó para la memoria ese simbólico abrazo.

Paradójicamente Ernesto Báez aseguró que a pesar de él haber pagado 10 años de cárcel, no estab de acuerdo en que miembros de las Farc fueran a prisión: “los procesos de paz no son para buscar llevar a la cárcel a la gente, sino sacarla de ella y que se cuente la verdad”, dijo el ex ideólogo de las autodefensas. A ello le sumo que Colombia debería celebrar el gesto de las Farc “una guerrilla que no estaba derrotada” de haber dejado las armas y la guerra para hacer parte de la vida civil. Báez insistió en varias oportunidades en que todos los colombianos deberían valorar que ya este grupo armado no estuviera en la guerra y reconocer todos los muertos que se han evitado, muy a pesar, dijo, de todos los problemas que tenga el acuerdo.

Ernesto Báez sorprendió cuando habló de la parapolítica. Según él, quien manejó de cerca muchos de las alianzas entre políticos y paramilitares, ese grupo armado no tuvo cooptado el Congreso de la República en un 35%, sino en un 50%, y dijo que lo mismo sucedió en todas las regiones del país. A continuación aseguró que en el año 2002 no se le dio ninguna orden a los miembros de las AUC de votar por Álvaro Uribe Vélez, que por el contrario se les dio vía libre para que votaran por el candidato que quisieran: “Tengo serios reparos con Álvaro Uribe de las maneras tan irresponsables como se llevó el proceso de paz con paramilitares. Pero con ese señor no existió un convenio político”, dijo Ernesto Báez

Respecto de la posible extradición de excomandantes de las Farc, Ernesto Báez se mostró en desacuerdo y argumentó que de ser enviados a los Estados Unidos ocurriría lo mismo que pasó con los 13 comandantes paramilitares que Álvaro Uribe extraditó: “se va la verdad con ellos y lo que necesitan las víctimas es la verdad y la reparación”, aseguró.

En seguida se fue lanza en ristre contra el proceso de paz que hizo el gobierno Uribe con los paramilitares en cabeza del excomisionado Luis Carlos Restrepo. Báez aseguró que aquel proceso quedó tan mal hecho que está convencido que el 95% de los hombres que hoy conforman bandas criminales son los desmovilizados de las AUC. “Restrepo salió a cantar victoria en La Ceja y a decir que el paramilitarismo se había acabado. Dijo que allí estábamos 54 comandantes y apenas habían 19. Las mal llamadas Bacrim son reductos de las autodefensas que quedaron armados hasta los dientes”, dijo.

Respecto de la impunidad que podría haber con altos miembros del Ejército y reconocidos empresarios que habrían sido aliados de grupos paramilitares, Ernesto Báez afirmó que: “Los generales no han pagado. Nadie habló del paraejército, de la parapolicía, de la paraeconomía. Solo se pararon a investigar la parapolítica”. Según el exparamilitar en las miles de grabaciones que se tienen en Justicia y Paz, confesiones de paramilitares, se encuentran los nombres de los altos mandos militares y de empresarios que aportaron “a la guerra y siguen impunes”, finalizó.