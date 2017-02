Banco Agrario modificó documentos para favorecer a Odebrecht

Después de que se conociera el préstamo del Banco Agrario a la sociedad Navelena S.A por $120.000 millones, aparecen los detalles del cómo se respaldó dicho crédito.



Todo comenzó cuando Navelena S.A realizó el 26 de agosto de 2015 la solicitud de préstamo al Banco Agrario.



Dicha solicitud es presentada a tres comités de análisis que tiene el banco como filtro de los préstamos superiores a $70.000 millones.



(Lea también: Campaña de Juan Manuel Santos habría recibido dinero de Odebrecht: Fiscalía).



En esos comités, dirigidos por el personal del banco, se establecieron tres condiciones que le permitían al Banco garantizar la devolución de los recursos en caso de fracaso del proyecto.



La primera requería la firma del Concesionario a través de representante legal que certificará al banco como acreedor del proyecto.



La segunda permitía que el Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración, fuera la garantía y pusiera al banco en calidad de primera fuente de pago, y beneficiario de pagos suscritos entre Navelena S.A.S. y la Fiduciaria de Occidente S.A.



Y la tercera, se requería el certificado de Garantía expedido por la Fiduciaria de Occidente S.A. por el 100% del servicio de la deuda.



Según expertos consultados por La W, estas tres condiciones permitían que la cuantía del contrato fuera recuperable de inmediato si algo sucedía con el proyecto y que sus garantías se activaran en caso de incumplimiento.



Ahora bien, para el 12 de Noviembre y en el acta 575, la Junta Directiva revisó las condiciones y las garantías, junto con los conceptos dados a conocer por los distintos comités (jurídico, comercial y financiero del banco), y por cuatro reconocidos abogados, Jaime Lombana, Jaime Bernal, abogados Arrieta y Mantilla y Ricardo Hoyos Duque, en dónde se aseguraba que el riesgo reputacional financiero para el proyecto era nulo, porque las directivas de Odebrecht en Brasil (en ese momento investigadas) no estaban relacionadas directamente con Colombia.



Es así como el 27 de noviembre se le comunica a Navelena la aprobación del crédito, con todas las garantías respaldadas por unanimidad en la junta directiva del Banco.



Sin embargo 14 de diciembre empieza todo a fallar. Navelena S.A solicita un desembolso por $70.000 millones como anticipo al proyecto.



El banco para hacer efectiva esta petición, desde su vicepresidencia financiera y jurídica, modifica los documentos, retirando el contrato como garantía, es decir desaparece el requerimiento que indica que "el Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración, fuera la garantía y pusiera al banco en calidad de primera fuente de pago, y beneficiario de pagos suscritos entre Navelena S.A.S. y la Fiduciaria de Occidente S.A.".



Haciendo dicha modificación, el banco desembolso libremente y sin ningún respaldo en menos de tres días $120.000 millones.



Un año después, cuando se da el vencimiento de términos estipulado en el contrato original es decir un año, el banco sale a cobrar, y la fiduciaria señala que no es posible hacer efectivo el pago por que Navelena S.A no lo reconoce como acreedor y primer beneficiario de cesación de pagos, además de que no existe el contrato como garantía cesante.



Es por eso que en los próximos días el banco iniciará un proceso de cobro jurídico y embargo para recuperar todo el dinero.