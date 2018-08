Camioneros rechazan ampliación de horario de restricción de camiones en Chía

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, pidió la intervención de la nueva ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para buscar una solución al problema de movilización que se le está presentando a los transportadores en Chía, Cundinamarca, donde la administración municipal decidió ampliar el horario de restricción de movilización de camiones de 10 a 15 horas diarias.

Frente a la situación, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, dijo que “la decisión del alcalde Chía, Leonardo Donoso Ruíz, de ampliar la restricción que se aplica arbitrariamente desde el 15 de mayo del 2016 agrava la situación de los transportadores que hacen uso de este importante corredor logístico”.

El dirigente gremial precisó que la nueva medida, que opera desde el 1 de agosto anterior de 6 a. m. a 9 p. m., de lunes a viernes, y de 3 a 9 p. m., los domingos, afecta la movilización en promedio de 113 vehículos cada hora, por lo que el incrementar el horario de la restricción de horas afectaría a 1.014 automotores diariamente, por lo tanto serían 24.333 equipos al mes a los que se les aplicaría la nueva restricción.

En su comunicado los camioneros, explicaron que el 68% de los vehículos que ingresan a Bogotá por dicha vía son camiones de 2 ejes, el 21% de 4 ejes y el 10% de 3 ejes, por lo que en este horario de restricción se dejaría de movilizar 215.040 toneladas al mes.

El informe de Colfecar señaló que por el norte de la ciudad ingresa el 24,56% de la carga que llega a Bogotá. Adicionalmente, si el vehículo no cuenta con una ruta alterna o con la disponibilidad para transferir la carga, entonces cada automotor tendrá que asumir un costo por stand by (lucro cesante) de un valor promedio de $1.041.656 por 15 horas de restricción.

Finalmente con los datos proporcionados, los camioneros pidieron la mediación del Ministerio del Transporte en el tema, con el fin de que se logre establecer un dialogo con la administración de Chía para buscar acuerdos concertados que atiendan a los objetivos de la administración municipal, pero que no afecten a los transportadores.