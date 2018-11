Campesinos de Cachicamo-Guaviare se oponen a la erradicación forzosa de coca

El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, negó que en Puerto Cachicamo, Guaviare, se esté pensando en la instalación de bases militares, en el marco de la jornada de protestas campesinas que exigen el retiro de la fuerza pública y la constitución de guardias campesinas.

"Nosotros no tenemos un programa de instalación de bases militares. La política y la visión es de fuerzas móviles y de campaña. Donde pasamos la noche no amanecemos, donde amanecemos a la media hora no estamos. No estamos buscando puntos fijos. No estamos pensando en construir una base militar en el Guayabero o Puerto Cachicamo", afirmó el comandante.

"Nosotros llegamos a todos los puntos en donde hace presencia el Gao residual de Iván Mordisco o Gentil Duarte. La gente ha sido organizada y la gente ha mostrado su desacuerdo con la presencia de ese Ejército que se encuentra allí en tareas de seguridad y erradicación. El tema de la erradicación nos pone en dificultades con nuestros campesinos", agregó Mejía.

Al respecto, las comunidades campesinas emitieron un comunicado en el que defienden la permanencia de los cultivos de coca.

"Rechazamos la estigmatización que viene adelantando la Fuerza Pública, contra las acciones de resistencia que adelantan las comunidades campesinas de la región, para evitar la erradicación forzada de plantíos de coca, toda vez que estos plantíos continúan siendo el único cultivo rentable para las comunidades, que les genera los recursos necesarios para brindarles salud, educación y alimentación a sus familias, ante el abandono de estado y la ausencia de políticas agrarias que les permitan establecer formas distintas de producción y comercialización para su subsistencia", dice el comunicado.