Cancillería justificó por qué repitió nombramientos que había tumbado un tribunal

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que insistió en nombrar a diplomáticos cuyos nombramientos habían sido anulados por fallos judiciales, debido a que consideran que estas personas no están inhabilitadas.

"Teniendo en cuenta que las demandas están enfocadas al acto administrativo y no a la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos de los nombrados, se realizaron de nuevo, nombramientos de algunas de las personas que fueron retiradas en cumplimiento de dichos fallos judiciales, dado que no tienen ningún tipo de inhabilidad. Es importante tener en cuenta que dichas personas se encuentran en los lugares donde inicialmente fueron designadas, para que esta nueva designación no genere costos adicionales de desplazamiento", dice el comunicado.

La W dio a conocer que a pocos días de terminar su mandato, la Cancillería ‘reencauchó' a Carmenza Naranjo, hermana del vicepresidente Óscar Naranjo, como ministra consejera del Consulado de Colombia en Bilbao. Ese nombramiento ya había sido tumbado por el Tribunal de Cundinamarca el pasado enero y Naranjo había alegado en el proceso que debían protegerla laboralmente por tratarse de una pre pensionada.

La Cancillería también ‘reencauchó’ a Cecilia Tirado Abad, hija del historiador Álvaro Tirado Mejía, como segundo secretario en el Consulado en Miami. El mismo Tribunal había anulado el nombramiento el pasado febrero.