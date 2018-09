Cancillería niega restricciones a labor de periodistas extranjeros en el país

Tras la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre casos de periodistas extranjeros a los que se les estarían imponiendo restricciones para ejercer su labor, la Cancillería negó que esta situación esté ocurriendo.

Según la Fundación, son más de 10 casos que ha documentado de periodistas a los que Migración Colombia les estaría exigiendo título universitario para ejercer el periodismo en Colombia o para renovar su visa. "En consecuencia, se está impidiendo a periodistas independientes continuar su trabajo. Dos de ellos ya han tenido que abandonar el país. Los comunicadores son corresponsales y colaboradores de medios como The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Bogota Post, El Tiempo, Colombia Reports y Finance Colombia", indicó la Flip.

Ante esta denuncia, la Cancillería indicó que "actualmente para el ingreso de extranjeros que deseen cubrir un hecho periodístico en Colombia, se debe contar con un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) para el cual basta con la carta de acreditación del medio para el cual trabaje. La resolución 6045 de 2017, por la cual se dictan disposiciones en materia de visas, prevé exigencias para profesiones liberales no reguladas entre ellas el ejercicio periodístico. Adicionalmente, para algunas profesiones y/o actividades, Colombia puede otorgar visas para casos no previstos, con el fin de facilitar la labor por parte de extranjeros en el territorio colombiano".

Según la Cancillería, Migración Colombia no tiene en sus registros extranjeros inadmitidos o deportados que hayan manifestado ser periodistas. "En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra revisando la normatividad en materia de visas que incluya la actividad periodística. Para ello se prevé una reunión con la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de la cual se recogerán las observaciones sobre el tema", señaló la entidad.