Cancillería reitera que Qatar no va a indultar a Juan Pablo Iragorri

A propósito de la nueva carta del colombiano condenado a cadena perpetua en Qatar, Juan Pablo Iragorri, el viceministro de asuntos multilaterales, Francisco Echeverri, reiteró que el Emir de ese país no concedió el indulto a este colombiano condenado por narcotráfico y que "su familia lo sabe".

"Para proceder a repatriar los argumentos tiene que ser por una enfermedad casi que terminal, en eso tenemos que estar claros. En el caso del señor Iragorri, nuestro equipo de asuntos consulares ha estado pendiente de brindar asistencia (...) tenemos un diálogo permanente con Qatar, hasta el día de hoy el Emir de Qatar ha considerado que no amerita el indulto", expresó Echeverri.

Advirtió que la Cancillería no se ha quedado de brazos cruzados, pero el emir de ese país ha expresado por escrito que no va a conceder el indulto. "Eso lo sabe la familia de Iragorri. Ahora bien, si la situación cambia, se lo haremos saber a la familia. Con él fueron capturadas otras cinco personas, su suerte no es individual, él va unido al destino de los otros cinco colombianos que estaban en ese grupo", expresó Echeverri.

El viceministro reveló que hay dos colombianos condenados por narcotráfico, con enfermedades de gravedad, a los cuales se les está haciendo el trámite de repatriación, pero se mantiene en estricta reserva.