Candidatos a Presidencia colombiana salen a buscar votos el Primero de Mayo

Uno de los más activos fue el ex jefe negociador con las FARC Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, que encabezó una manifestación en el centro de Bogotá para defender el acuerdo de paz, programa bandera de su campaña.



Bajo el lema "No se tiren la paz. La guerra nunca más", el candidato liberal recorrió varias calles bogotanas acompañado de su candidata a la Vicepresidencia, Clara López, y de cientos de seguidores. De la Calle, a quien las encuestas de intención de voto le dan el quinto lugar, con menos del 5 %, advirtió el domingo sobre los peligros que acechan al acuerdo firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016.



"Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz", dijo De la Calle, quien criticó a la ya desmovilizada guerrilla por no mostrar empatía suficiente con los colombianos, al Gobierno por haberle "quedado grande la implementación" y a la oposición por generar una "nostalgia de la guerra".



También por el centro de Bogotá y en dirección a la Plaza de Bolívar avanzó una manifestación del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, que hace parte de la Coalición Colombia cuyo candidato es Sergio Fajardo, tercero en las encuestas con cerca del 12 %. Al grito de "Se vive, se siente, Fajardo presidente" y con banderas amarillas del Polo, los manifestantes ingresaron en la Plaza de Bolívar encabezados por su compañera de fórmula, Claudia López, del partido Alianza Verde.



"Estamos aquí marchando con los trabajadores de Colombia", dijo Lopez, quien junto con sus acompañantes destacó que Fajardo es un profesor y que el país necesita un educador para salir adelante.



Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuarto en intención de voto con el 7 %, encabezó una manifestación en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), uno de los más golpeados por el conflicto armado.



El político, candidato del movimiento Mejor Vargas Lleras, habló de la cercanía que tiene con el Cauca, de las obras que fueron ejecutadas en ese departamento cuando él fue ministro de Vivienda y vicepresidente del actual Gobierno, y criticó al izquierdista Gustavo Petro por su pasado como guerrillero del M-19.



"Ninguno de los candidatos ha recorrido el Cauca, quizás Petro cuando estuvo en el M-19, pero quizás poco lo recordará", dijo, y agregó: "ninguno de ellos como Vargas Lleras ha recorrido todos los municipios del Cauca, los conoce, conoce sus problemas, tiene el plan más ambicioso para sacar adelante a este departamento tan afligido por la violencia". Petro optó por convocar a medios internacionales a una rueda de prensa en Bogotá en la que habló de su visión de la política exterior colombiana, del cambio climático y de la lucha contra las drogas, entre otros temas.



"Colombia no ha tenido una política internacional, es un apéndice de la política internacional de Estados Unidos, derivada de su subordinación a la política antidrogas por la ayuda recibida por ese concepto", manifestó.



Petro, del movimiento Colombia Humana que está segundo en las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 26,3 y el 32 %, dijo que la lucha contra las drogas es de orden "mundial" y que debe cambiarse su estrategia en Colombia.



"La estructura de la guerra militar contra las drogas es ineficaz, eso se hace con política social, las zonas con cultivos son pobres, hay que quitar la población a la mafia", agregó.



El líder de las encuestas, Iván Duque, del partido Centro Democrático, no tuvo actividades hoy pero su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, divulgó un mensaje en el que elogió "la capacidad de trabajo y de emprendimiento de los colombianos" y abogó por un país "con menos impuestos y más salario mínimo".



Si en las elecciones del 27 de mayo ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos habrá una segunda vuelta el 17 de junio en la cual, según todas las encuestas, estarán Duque, cuyo apoyo oscila entre el 36,6 y el 41,3 %, y Petro.