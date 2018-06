Capturado en caso Aquarela confirma ante juez que sí aportó dinero a campaña de Iván Duque

Pese a que el Centro Democrático aseguró, a través de un comunicado, no haber recibido dinero en aporte a la campaña presidencial de Iván Duque por parte de uno de los capturados en el caso Aquarela en Cartagena, el propio representante legal de ese proyecto, Lucas Tamayo, confirmó ante el Juez Noveno con función de control de garantías, que él sí aportó a esa campaña.

En medio de las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento Tamayo reconoció que, como lo revelamos con un audio en La W, sí entregó el dinero “de forma legal” y aclaró que la persona con la que habló para ese aporte no es Miguel Moreno, como había señalado la Fiscalía, sino Carlos Andrés Ríos Puerta, del Centro Democrático.

“Es un amigo que ha trabajado para el Centro Democrático y ante la persecución a la que nos hemos visto sometidos le comenté el tema y a través de las sociedades de promotoras de los proyectos hemos hecho unas donaciones debidamente certificadas, las cuales no son delito, apoyando la campaña del centro democrático”, dijo Tamayo.

El abogado del representante legal de Aquarela, Camilo Pinilla, reconoció también que sí pidieron a cambio de la donación dos contraprestaciones.

“Pide dos cosas: una certificación contable, qué malandro que es mi cliente por pedir un certificado. Y lo segundo que pide es la hipocresía que se mueve en nuestro país, este país corrupto: pide que cuando lleguen al gobierno tengan en cuenta al sector de la construcción, que vea en las que andamos, no bastan las acciones policivas, no bastan las acciones oculares, no basta la vigilancia en los municipios, sino que ahora se nos quiere llevar al escenario del juicio penal, para arrodillar a un gremio que mueve la economía”, explicó el abogado Pinilla.

Para este jueves 14 de junio en horas de la mañana se reanudan las audiencias en medio de este caso, en el que han sido imputados el curador urbano número 1 de Cartagena Ronal Llamas, el arquitecto Claudio Restrepo y el representante legal de Aquarela Lucas Tamayo. El Juez está por decidir si envía a estas personas a la cárcel, como lo ha solicitado la Fiscalía, o si los cobija con otra medida.