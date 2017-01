Capturan a mujer señalada de prenderle fuego al alcalde de Atrato

La mujer fue capturada en su lugar de residencia en el municipio de Atrato, atendiendo a una orden emitida por el Juzgado Segundo con funciones de control de garantías.



Cuesta deberá responder por el presunto delito de tentativa de homicidio agravado, luego de las quemaduras de primer grado que sufrió Bejarano.



Según indican los primeros testimonios, Bejarano estaba llegando a su hogar cuando fue rociado con gasolina al parecer por esta mujer que luego le prendió fuego.



Este sábado se realizará la audiencia de legalización de captura. Bejarano por su parte se recupera de las lesiones en el 40 por ciento de su cuerpo en Medellín.



El mandatario fue trasladado en la noche del pasado lunes a un centro médico de Quibdó, donde fue intervenido quirúrgicamente.



Juan Bejarano, exalcalde de El Atrato y familiar del lesionado, explicó que el alcalde logró hablar con sus seres queridos tras el hecho.



“Se presentó un accidente familiar en la casa de él en Yuto (casco urbano de El Atrato). Anoche que fuimos por él para traerlo, alcanzó a decirnos que sucedió un pequeño altercado. Pero no sabemos de qué magnitud ni en qué circunstancias”, agregó el exalcalde.



Según Bejarano, el actual alcalde tuvo una discusión con su compañera permanente, de quien aclaró que no oficia como Primera Dama, pues ese cargo lo ocupa la hija de Crescencio, Beatriz Bejarano.



Bejarano narró que las heridas no fueron más graves, gracias a una rápida acción del mandatario. “Él apenas estaba llegando a la casa (...) Cuando fue rociado con la sustancia, como no tuvo lesiones oculares, pudo salir corriendo para meterse a una quebrada ubicada en la parte de atrás de la vivienda y apagarse las llamas”, precisó.