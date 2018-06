Carlos Fernando Galán renuncia a Cambio Radical por apoyo de este partido a Iván Duque

Por cuenta de la decisión de Cambio Radical de apoyar a Iván Duque en la segunda vuelta, el senador Carlos Fernando Galán presentó su renuncia a ese partido y al Senado de la República, por considerar que esta adhesión va en contravía de sus convicciones y principios liberales.

"Aunque reconozco la inteligencia y honestidad de Iván Duque, no me puedo identificar con el proyecto político del Centro Democrático, pues no es coincidente con mis principios (y creo que tampoco lo es con los principios que dieron origen a Cambio Radical)", señaló Galán en su carta de renuncia.

El congresista y exconcejal señaló que ha apoyado decididamente las políticas de vivienda e infraestructura impulsadas por su partido y que también ha elevado para depurarlo "desde adentro".

El senador advirtió que, a pesar de esta decisión, seguirá haciendo política y que buscará impulsar un proyecto que reúna el sentir de los colombianos de centro.