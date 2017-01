Carolina Sanín renuncia a la Univeridad de Los Andes

Luego de que el juez de la República, Carlos Alberto López, fallara a favor de la tutela interpuesta por la maestra Carolina Sanín donde le ordenaba a la universidad de Los Andes reintegrarla de inmediato, la maestra Carolina Sanín decidió renunciar a su cargo como docente en la Facultad de Artes y Humanidades.

Esta es decisión que Sanín publicó en su cuenta de Facebook "Con mucho dolor presenté hoy mi renuncia y me despedí de la universidad, que fue la más mía de todas las casas en las que he vivido. Para los compañeros de trabajo que me apoyaron, mi gratitud y mi admiración", expresó Sanín.

Adicionalmente, se refirió a sus colegas de la universidad "a los colegas que me vendieron les dejo, tras una lucha desgastante, la noticia de que tienen derechos sin que nadie tenga que concedérselos, y la información de que la Constitución protege esos derechos, entre ellos el derecho a la libre expresión", y agregó "ojalá algún día esfuercen el corazón y la atención lo suficiente para que tengan la ocasión de usar el derecho diciendo la verdad (pero, por si ese espacio abstracto y enorme no les interesa, también ahí queda mi oficina de seis metros cuadrados, para que se la peleen)".