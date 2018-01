"Cartel de la toga no existe", dijo Gustavo Moreno al abogado de Gustavo Petro

La W conoció la declaración que rindió el pasado 26 de enero el abogado Gabriel Parra, defensor del exalcalde Gustavo Petro, en la Comisión de Acusación en medio de la investigación por el llamado “cartel de la toga”.

En su declaración, Parra reconoció su cercanía con el ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, tras su captura, debido a que estaba interesado en conocer sobre la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación contra Petro por el caso de la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

En este primer audio, el abogado revela cómo, a cambio de información, se compromete a proteger la vida de la esposa y la hija del exfiscal Anticorrupción.

“Él me manifestó: “mire, doctor, yo tengo un problema, la situación mía es difícil” y me manifestó su grado de temor frente a su familia (…) (dijo) que el círculo familiar de él eran su esposa, su hija y la nana. Me dijo “yo le entrego toda la documentación (…) si usted me ayuda a gestionar con una organización no gubernamental o un país europeo la salida de mi familia””, contó Parra.

Según relató el abogado, una de sus condiciones era que Moreno contara toda la verdad. Fue así como Moreno le reconoció que el llamado “cartel de la toga” era una mentira, por lo que temía por su vida porque había utilizado personas para obtener beneficios.

“Le pregunté por el “cartel de la toga” y me dijo “eso no existe”. (Dijo que) esos son actos que él cometió con otro personaje, pero que actos como tal no existen (…) o sea, el “cartel de la toga” no existe”, reveló el abogado.

También cuenta cómo Moreno llegó a la Fiscalía. Según Parra, él hizo parte de un proyecto político del partido Cambio Radical: “El me manifestó lo siguiente: “yo llegué a la Fiscalía porque pertenezco a un proyecto político que se llama Cambio Radical, que era muy cercano al senador Germán Varón Cotrino”.

En la declaración, el abogado Parra también reveló detalles de una llamada que le hizo Gustavo Moreno el 15 de diciembre de 2017, en la cual le pidió que no declarara ante la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, las partes fueron notificadas cuatro días después, el 19 de diciembre, lo que claramente deja ver que Luis Gustavo Moreno tiene información privilegiada sobre los procesos en su contra.

“Me manifiesta, doctor, es que a usted lo van a llamar a decir unas cosas que hablamos aquí, no se presta pa’ eso. Yo le dije, “no hablemos por esta vía, yo voy personalmente y lo visito”. Nunca fui”, agregó.