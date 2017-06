Casos a los que se niegan beneficios de la JEP no cumplen requisitos: Policía

La Policía Nacional respondió a la denuncia que hicieron en La W varios uniformados recluidos en las cárceles del país y que dicen que los han ignorado para ingresar en los listados de beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fuentes de la Institución explicaron que estos casos no fueron aceptados porque los delitos no fueron cometidos en el marco del conflicto armado, sino que se trata por ejemplo de delitos como acto sexual abusivo, extorsión o narcotráfico con fines de enriquecimiento personal, por lo que no cabe como delito conexo.

Además, la fuente señaló que a estos uniformados ya se les contestó oficialmente y que todas estas solicitudes son analizadas por un comité que en este momento tiene 300 casos en estudio, para los cuales ha solicitado información en los juzgados que les permita establecer el contexto en el que fueron cometidos los delitos.

Por último, informó que 190 casos ya fueron estudiados, de los cuales 17 fueron aprobados, beneficiando a 23 ex policías.