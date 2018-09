Centrales obreras plantean preocupación al presidente por migración de venezolanos

En una reunión con las demás centrales de trabajadores del país, los representantes de las mismas expresaron al presidente Iván Duque su preocupación por la migración de venezolanos y las consecuencias que esto ha traído para los empleos de los colombianos.

Raúl Gómez, presidente de la Confederación de Servidores Públicos de Colombia, explicó que en sectores de la pequeña industria y de las ventas se contrata a venezolanos por menor precio, debido a la informalidad.

Agregó que también hay preocupación porque en zonas como Norte de Santander los venezolanos ya han anunciado la creación de sindicatos.

“Uno no se explica cómo se organizan personas que no tienen un empleador al frente, que el uso del derecho de asociarse ya no fue por asociación sindical sino por el derecho de asociación, lo que implicaría otro tipo de organización”, dijo y agregó que son cerca de 20 organizaciones las que se estarían formando en esta región del país.

Por su parte Fraydique Alexander Gaitán, presidente de la Confederación Central CTU, explicó que también se planteó al Presidente la emergencia que hay en El Charco, Nariño, por la situación de orden público que ha desplazado a los maestros de la zona. Expresó que para tratar este tema se hará una reunión con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.

Otro de los puntos tratados fue la necesidad de que haya una unión entre las centrales de trabajadores, pues el día anterior el Presidente se reunió con la CGT, la CUT y la CTC.