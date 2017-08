Cese bilateral con el Eln sería “echar la tierra bajo la alfombra”: Roy Barreras

El negociador de la mesa con el Eln, Roy Barreras, se mostró en desacuerdo con la intención de entablar un cese bilateral de hostilidades temporal con esta guerrilla con ocasión de la visita del Papa Francisco.

El senador es partidario de que Eln cese unilateralmente sus hostilidades, y dé el primer paso, como gesto de voluntad de paz.

“He oído que existe la posibilidad de un cese bilateral y temporal. Me parece que es insuficiente, eso es efímero como los fuegos artificiales y un cese temporal no garantiza sino solamente un paréntesis mientras la visita papal. Eso es como cuando uno mete la tierrita debajo de la alfombra para que la gente no la vea”, afirmó Barreras.

Agregó que “no tiene ninguna gracia” que se paralicen las fuerzas del Estado, pues “si no hay verificación o monitoreo, significa un riesgo”.