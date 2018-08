Ciudadano denuncia que funcionario del CTI lo intimidó con un arma porque le pitó

Según denunció un hombre de Medellín, 2 funcionarios del CTI lo intimidaron con arma de fuego porque les pitó: “los personajes del video se pasan por alto una señal de pare, y después que me pego del pito porque casi me chocan, me tratan de intimidar apuntándome a mí y luego al carro con su arma de dotación. Así no es”, dice el conductor en Twitter.

Los sujetos le dicen que van a verificar papeles y no le permiten avanzar. "Verificar papeles de qué, ¿me vas a sacar un fierro para verificar papeles?", dice el conductor. Mientras que el otro le responde: "Está omitiendo una orden de pare que da un funcionario".

2 individuos del CTI d la @FiscaliaCol tratando d intimidar con arma d fuego... los personajes del video se pasan x alto una señal d PARE y después q me pego del pito x q casi me chocan, me tratan d intimidar apuntándome a mi y luego al carro con su arma de dotación

Así no es

Los sujetos no portan uniformes ni elementos que los identifiquen como miembros del CTI, sin embargo, repetidamente aseguran que “son autoridad”.

Mientras avanza la discusión, el conductor les replica: “¿se roban ustedes un pare y salgo yo regañado?”, sin que los sujetos den argumentos para justificar su accionar.

Finalmente, el conductor dice: “usted no tiene una orden para que me requise, papi”, a lo que el sujeto responde: “se le está haciendo un requerimiento. Usted está muy raro, muy extraño (...) Somos de la Fiscalía”.

Al respecto, la Fiscalía se pronunció en Twitter diciendo: “Director Disciplinario de la Fiscalía viaja a Medellín y asume investigación contra los dos funcionarios implicados en incidente con ciudadano. Establecerá responsabilidades con total rigor y prontitud”.