Clan del Golfo espera modificaciones al proyecto de ley para su sometimiento

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, se encuentran a la expectativa del proyecto de ley para su sometimiento a la justicia, presentado por el Ministerio de Justicia ante el Congreso de la República.

En un comunicado en el que afirman no haber interferido en las elecciones presidenciales, las AGC dicen que “este gobierno ya no tiene la maniobrabilidad política que le permita sacar adelante un marco jurídico que lo permita, en las escasas semanas que quedan de la presente legislatura”.

Agregan que el proyecto presentado “en su articulado no ofrece las garantías mínimas para la desmovilización como grupo armado, sí pudiera mejorarse en el transcurso de las deliberaciones de la respectiva ley en el Congreso de la República”.

Igualmente, explican que no se tiene que “legislar a la medida de las AGC, sino que hay que ser realistas y establecer incentivos atractivos para la desarticulación voluntaria de los grupos armados ilegales aún presentes en el conflicto. Si no se ofrece nada distinto a lo que ya existe en el código penal, una ley que se presente de esta forma no tendrá ningún suceso, después de un gran desgaste institucional para su aprobación”.

También reiteran que mantendrán el cese de operaciones militares que habían anunciado semanas antes, “dando un compás de espera para que se encuentre alguna salida jurídica digna que nos permita nuestra salida del conflicto social y armado que aún persiste en nuestra patria”.