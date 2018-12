CNE le niega la personería jurídica a la Colombia Humana

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de negar la solicitud de reconocimiento de personería jurídica presentada por Gustavo Petro para la Colombia Humana.

Los magistrados consideraron que al no haber postulado candidatos al Congreso de la República y no haber obtenido en esa elección el umbral del 3%, no se cumplió con los requisitos sustanciales y objetivos dispuestos en el artículo 108 de la Constitución.

Esta decisión reitera la decisión tomada por los anteriores magistrados del CNE, quienes también consideraron que no se cumplía con los requisitos constitucionales para reconocer la solicitud de Petro, quien obtuvo ocho millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.

La decisión impide que la Colombia Humana reciba recursos del Estado y otorgue avales para las elecciones regionales del próximo año.