CNE negó solicitud de nulidad de la candidatura de Quinto Guerra

Con seis votos a favor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de nulidad presentada contra la candidatura de Antonio Quinto Guerra a la alcaldía de Cartagena.

El tribunal electoral acogió la ponencia del magistrado Alexander Vega, en la que se pedía negar dicha solicitud al encontrar que no se suscribieron contratos entre entidades públicas y el candidato Guerra en el año anterior a la elección para la Alcaldía de Cartagena, por lo que no existe razón para que el demandado no pueda aspirar al cargo.

La presidenta del CNE explicó que antes de que esta decisión quede en firme, se deberán resolver dos recursos interpuestos por la parte demandante y el Ministerio Público.

El próximo miércoles 2 de mayo se adelantará una nueva audiencia para conocer el fallo definitivo del Consejo Electoral.