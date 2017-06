CNE niega que revisión de revocatoria contra Peñalosa se haya suspendido

A través de su cuenta de Twitter, el Consejo Nacional Electoral negó que el proceso de revisión de la revocatoria del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, se haya suspendido después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le diera 48 al tribunal electoral para que resolviera una recusación interpuesta en contra del magistrado Alexander Vega.



El CNE respondió al fallo de tutela asegurando que la recusación presentada el 15 de mayo de 2017 por José Cuesta en contra del magistrado Vega no era procedente "por cuanto versaba sobre un proyecto retirado", tal y como se discutió en la Sala de 16 de mayo del presente año.



De igual forma, el Consejo Electoral le informó al tribunal administrativo que la recusación presentada por Augusto Ocampo en contra del magistrado Hector Helí Rojas fue votada y archivada en la Sala del 3 de mayo de 2017.



Carta enviada por el CNE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca





CNE-SG-045

Señor

JOSE CUESTA NOVOA

Bogotá D. C.





Ref.: Cumplimiento Fallo de Tutela





Respetado señor Cuesta:



Por instrucciones del Presidente de la Corporación y en cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del Radicado 2017-00779, respetuosamente me permito informar que:



1. TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN PRESENTADA EN CONTRA DEL MAGISTRADO HÉCTOR HELÍ ROJAS JIMÉNEZ.



Frente a la recusación presentada por el señor Augusto Ocampo en contra del Magistrado de la Corporación Dr. Héctor Helí Rojas Jiménez, éste se manifestó en relación con dicha recusación en Sala del 3 de mayo de 2017.



En Sala Plena de la misma fecha se resolvió por mayoría denegar la recusación, procedimiento que se efectuó en atención al rigor procesal exigido.



El trámite fue informado al interesado mediante oficio del 25 de mayo de 2017 suscrito por el Magistrado Héctor Helí Rojas y el Oficio Nº CNE-P-AVR-226-2017 suscrito por el Magistrado Alexander Vega Rocha.



2. TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN PRESENTADA EN CONTRA DEL MAGISTRADO ALEXANDER VEGA ROCHA.



En cuanto a la recusación presentada el 15 de mayo de 2017 por el señor José Cuesta en contra del Doctor Alexander Vega Rocha, en Sala del 16 de mayo de los corrientes, en escrito presentado ante ésta, el Magistrado manifestó no aceptar la recusación por las causales invocadas por el peticionario.



De conformidad con el orden del día y al ponerse en consideración la aprobación del mismo, teniendo en cuenta que en el punto 3 figuraba el proyecto de resolución titulado “Por medio de la cual se establece el trámite de verificación de apoyos y exposición de motivos del mecanismo de participación ciudadana de Revocatoria de Mandato de Alcaldes y Gobernadores”, se discutió y se sometió a votación el retiro del proyecto del punto 3 del orden del día y como consecuencia se aprobó, asimismo se decidió que no era procedente la recusación por cuanto ésta versaba sobre el proyecto retirado y la manifestación de no aceptación de dicho impedimento por parte del Magistrado Alexander Vega Rocha.



Se resalta que la recusación presentada por el señor Augusto Ocampo en contra del Dr. Héctor Helí Rojas fue instaurada con anterioridad a la recusación por usted presentada.



Atentamente,







RAFAEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ



Secretario