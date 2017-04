Colaborar con la verdad no es aceptar culpabilidad: Sabas Pretelt

En una carta enviada al secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, el exministro Sabas Pretelt calificó como una "tergiversación terrible" sus declaraciones del martes sobre el Diego Palacio y le pidió aclararlas ante la opinión pública.



"En la Ley está muy claro que colaborar con la verdad no es aceptar culpabilidad sobre los delitos", señaló el exministro.



Pretelt de la Vega adelantó que en su caso "deberá quedar claro que solicitar la renuncia a la persecución penal no implica nada distinto a decir la verdad" y que pretende limpiar su nombre.



"Ya padecí muchas injusticias y espero que en este periodo del país las cosas cambien y no se continúe destruyendo a los seres inocentes como es el caso de Diego Palacio y de sus colegas", concluyó Pretelt.