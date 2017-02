Colombia aún no tiene las listas de los responsables del escándalo de Odebrecht: Correa

A propósito de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo en Ecuador, el presidente de ese país, Rafael Correa, expresó que se está dando una campaña sucia para perjudicar a los candidatos del oficialismo con el caso Odebrecht.

Advirtió que se cuestiona que Ecuador no haya dado con los responsables de los sobornos, resaltando que Colombia tampoco ha podido determinar quiénes son.

“Vemos toda una campaña sucia, dicen que Colombia y Perú ya tienen las listas completas y que nosotros estamos ocultando algo. Me acaba de decir Juan Manuel Santos que no tienen las listas completas. Que básicamente es un exviceministro que está delatando a involucrados en el caso. Son 12 países donde actuó Odebrecht con coimas, de acuerdo a las declaraciones del empresario Marcelo Odebrecht. Supuestamente Colombia primero tuvo las listas y no ha sido así”, dijo Rafael Correa.

"Aquí como en Colombia luchamos acérrimamente contra la corrupción, no es tolerada la corrupción. Eso no significa que podamos garantizar que no existe ningún funcionario deshonesto. Lo que estamos ratificando es que hay tolerancia 0 a la corrupción”, puntualizó Correa.