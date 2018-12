"Colombia ya tiene una política de cielos abiertos": Mintransporte

a funcionaria explicó que "más del 60% del costo de los vuelos aéreos tiene que ver con la gasolina. Ese no es un tema solo de Colombia, sino del mundo".

Manifestó que la política de cielos abiertos es la que el país ha adoptado durante los últimos años "y se ha fortalecido desde que Iván Duque asumió la presidencia", resaltó.

A lo que agregó: "No solo me gusta la política de cielos abiertos, sino que es lo que se ha estado haciendo. Colombia tiene más de 62 acuerdos de transporte aéreo. Más de la mitad son acuerdos de cielos abiertos".

Frente a los cambios recientes que ha tenido el sector aéreo, la Ministra indicó que "las aerolíneas de bajo costo democratizaron el transporte aéreo en Colombia". Lo que, para ella, ha dinamizado la oferta.

En cuanto a las rutas aéreas que no alcanzan a llegar a pequeñas regiones nacionales, señaló: "las rutas de menos tráfico, en algunos casos, no son atractivas y no tenemos afluencia de aerolíneas que quieran esas rutas".