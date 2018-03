Colombianos presos en Caracas afirman que siguen esperando la ayuda de la Cancillería

Los 59 colombianos que permanecen detenidos desde hace año y medio en la estación de Policía La Yaguara en Caracas, le han solicitado públicamente a la Cancillería colombiana que revele el contenido de las 40 notas diplomáticas, que afirman haber enviado, para propiciar su pronta liberación.

Rechazaron a través de varios videos grabados por su abogado, Sergio Aranguren, las afirmaciones de la Cancillería sobre múltiples gestiones de asistencia humanitaria.

Edelberto Ramos, uno de los 59 detenidos por 'paramilitarismo' pese a que una juez de Venezuela ya ordenó su libertad en 2017, pidió que "no se compinchen entre las dos naciones para hacerle mal a estos hombres de bien. Por favor ayúdenos en darles las notas diplomáticas que el doctor Aranguren les está pidiendo”.

Enoc Montemiranda dijo que están pidiendo "no una ayuda, sino un derecho de nosotros colombianos, para que la Cancillería entregue las notas diplomáticas a nuestro abogado que no nos ha cobrado un céntimo y ustedes no han hecho nada (...) en ningún momento nos han dado apoyo a nosotros”.

"No me contestan, no me responden los mensajes. Dónde está el apoyo? Yo me siento mal, pónganse las manos en el corazón (...) no nos han dado ningún apoyo, para nada", expresó otro de los detenidos que afirma estar esperando por una cirugía.

La Cancillería afirmó, el pasado 8 de febrero, que ha elevado 40 peticiones o notas verbales; que ha celebrado 24 reuniones, 60 visitas consulares; tres brigadas de salud y de asistencia médica; y 19 actividades con los detenidos y sus familiares.

Videos suministrados por Sergio Aranguren