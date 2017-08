Comienza congreso de las Farc en el que se transformarán en partido político

"Hay más o menos 1.100 delegados de las diferentes organizaciones farianas. Habrá trabajo (en estos días) de comisiones como todo congreso de todo partido no hay nada nuevo, simplemente estaremos asentando en el tema de la democracia", dijo a Efe Luis Alberto Albán, alias "Marco Calarcá", miembro del Estado Mayor (mando) de las FARC.



Pese a que no se conocen todavía los detalles de la agenda del congreso, que se prolongará hasta el 1 de septiembre, "Calarcá" detalló que en esas comisiones se definirá el nombre que adoptará el partido, sus colores, símbolos, estatuto, programa, la plataforma que usarán, así como los candidatos al Congreso.



"Hay unas definiciones que tiene que tomar el partido como el tema electoral o la mecánica electoral. Todo eso como Estado Mayor Central que estamos terminado funciones traemos propuestas para que los delegados tomen decisiones", agregó.



En este sentido, aseguró que el próximo fin de semana "todo esto estará concretado".



Por su parte, Jesús Emilio Carvajalino, alias "Andrés París", también miembro del mando de las FARC, comentó a Efe que en esta primera jornada del congreso habrá "una plenaria donde se va a leer el informe central", luego hablaran los delegados internacionales y por último los diferentes candidatos a la Presidencia de varias tendencias políticas que han sido invitados.



Hasta el momento no han confirmado cuáles de estos candidatos han respondido al llamado de las FARC y hablarán en el congreso.



A partir de mañana "se organiza la reunión de comisiones y a partir de ese trabajo se desarrollan los informes de las comisiones", agregó "París".



Por último, dijo que el programa ideológico que salga del congreso será "continuador" de las propuestas comunistas que siempre han defendido con las armas.



El número dos de la guerrilla, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", adelantó que el nombre del partido será Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, por lo que mantendrían sus siglas de FARC.



Sin embargo, su máximo líder, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", abrió una encuesta en Twitter para recoger sugerencias de cara a fijar un nombre para la colectividad de la que se sabe que tendrá candidatos para el Congreso pero no para la presidencia.



El congreso de las FARC arranca en medio de una fuerte polvareda generada porque la guerrilla entregó a la Misión de la ONU en Colombia un listado de bienes que a juicio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, calificó de "irrelevante".



Martínez exigió identificar "cabalmente los activos" de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.



La guerrilla afirmó hoy que el inventario de bienes entregado a la ONU con miras a reparar a las víctimas del conflicto en Colombia se hizo "con el máximo rigor posible" y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una "intención política" de entorpecer la implementación de la paz.