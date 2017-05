Comisión de Acusaciones pide testimonio de Luis Fernando Andrade por escándalo Odebrecht

Por segunda vez en dos semanas, no se pudo realizar la declaración juramentada del exsenador Otto Bula y de Roberto Prieto, en el marco de la indagación preliminar que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelanta contra el presidente Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht.



Bula informó que no asistirá a la diligencia hasta que resuelva su situación con la Fiscalía General de la Nación, por lo que se ofició al ente acusador para que certifique si procede o no la conducción del exsenador para que comparezca a la diligencia.



El testimonio de Prieto se practicará mañana a las 9 de la mañana, ya que el exgerente de la campaña del presidente Santos debió excusarse hoy por motivos personales.



El presidente de la Comisión de Acusaciones Nicolás Guerrero reveló que, por petición del Ministerio Público, se solicitará el testimonio del director de la ANI Luis Fernando Andrade y de su ex asesor Sebastián Correa.