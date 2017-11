Comisión de Política Criminal Electoral advierte emergencia democrática

LA W conoció el acta de la más reciente reunión de nuevo la Comisión de Política Criminal Electoral y Seguimiento a los Delitos Electorales la cual alerta una “emergencia democrática”, ante el inicio del calendario electoral, y la falta de definición de la inscripción de candidaturas por parte del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Según el análisis, en principio, los miembros del Farc, no se encuentran inhabilitados para participar en política, incluso, no lo estarían aun cuando fueran condenados por la JEP con penas que no impliquen privación de la libertad. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que ocurrirá cuando la JEP le imponga una nueva condena, si ello conlleva a que se levante la suspensión de la de la Ordinaria y en consecuencia se genera una inhabilidad, o si esta última es sustitutiva de la primera.

En el documento, no solo la comisión le pide a la Corte Constitucional que aclare dicha inscripción sino que también le pide al Gobierno que reglamente el levantamiento de las inhabilidades a que haya lugar para enfrentar la etapa de inscripción de candidatos que inicia el próximo 11 de noviembre.

También al Congreso de la República para que a través de los mecanismos normativos a su alcance (Acto Legislativo, ley de interpretación con autoridad, ley estatutaria, etc.) esclarezca completamente el panorama en materia de inhabilidades para los miembros del grupo partícipe de los Acuerdos de Paz y sus integrantes.