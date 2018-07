¿Cómo elegir Fondo de Pensiones? Asofondos responde

W Radio: ¿por qué una persona que está en un privado no debería dudar de estar en el privado?

Santiago Montenegro: “La variable más importante de todas es el número de semanas que la gente a cotizado. Mucha gente piensa solo en el monto de la pensión, piensan ‘allá es más alta o acá es más alta’, pero se olvidan que para jubilarse hay que cotizar un número de semanas, ese es el error más grande que comete la gente. La inmensa mayoría de afiliados al sistema, no hablo del régimen sino del sistema tienen que cotizar 1300 semanas, pero la informalidad laboral que tenemos, de los 22 millones de ocupados que tenemos, solo el 7,8 millones cotizaron el mes pasado y solo 2,4 millones cotizaron nueve meses en el último año; entonces esto qué quiere decir, que más o menos solo un 10% de las personas que llegan a la edad de jubilación van a alcanzar a obtener una pensión cotizando 1300 semanas. Creo que ese es el principal cálculo que hay que hacer. En el régimen público se reconoce un interés del 0%, en el régimen privado se reconoce una tasa que ha estado por encima del 8% histórica, seguramente en los próximos años no va a ser tan buena, pero va a ser buena, entonces esa devolución de saldos va a ser entre dos veces y tres veces en el régimen privado que en el régimen público; esto qué quiere decir, que las personas lo que más les conviene, con este nivel de informalidad tan alta, es estar en los fondos de pensiones y luego muy al final tomar la decisión de ver si les conviene pasarse o no. Ahí es donde la gente se equivoca porque solo piensan en el monto de la pensión pero muchas veces se olvida si van a lograr el número de semanas para alcanzar la pensión. En el régimen privado usted puede tener acceso a lo que se llama el fondo de garantía de pensión mínima que le subsidia a usted la pensión de salario mínimo y para acceder a ese fondo que ya existe y ha jubilado a más de 20 mil personas usted tiene que tener la edad, mujer 57 años, hombre 62, no hace falta tener capital sino el monto que sea, pueden ser 20 millones, y cotizar 1150 semanas. O sea tres años menos. Con este nivel de informalidad, la probabilidad de jubilarse en el régimen privado es más alta que en el régimen público. Más o menos los modelos dan y no solo el nuestro, que en el régimen público solo un 10% se va a jubilar y en el régimen privado un 25% que todavía sigue siendo una cifra muy baja pero es superior. Por eso es mejor que la gente esté en el régimen privado y solo al final, cuando solo le falten 10 años tomar la decisión que más le conviene y aun así mucha gente comete errores. Por esa razón se le hemos pedido al gobierno que haga la doble asesoría de manera obligatorio, que la gente vaya a un fondo privado y tenga la asesoría y después vaya a la asesoría a Colpensiones.

W Radio: Uno puede comparar y ver que en Colpensiones las personas están subsidiando pensiones altísimas ¿Usted opina como lo propone Anif de dar un paso al costado y que solo queden los nuevos afiliados en los fondos privados?

Montenegro: Esto ya entra en la reforma pensional. El propio gobierno, el DNP afirma que uno de los problemas son esos subsidios, el DNP los calcula en 20 billones de pesos, más de 2 puntos del Producto Interno Bruto en esos subsidios de pensiones que se van a los ingresos más altos. El 85% de esos subsidios se van a los quintiles 4 y 5, a los más altos, eso es una vergüenza. Le estamos dando toda esa plata a esa gente y en este momento tenemos 2,8 millones de adultos mayores que están recibiendo 0 pesos: 1,8 millones que están en el programa Colombia Mayor que reciben apenas $75.000 mensuales y por eso Colombia es uno de los países que tiene uno de los ingresos más desiguales del mundo. Hay tres estudios que muestran que las pensiones públicas incrementa el coeficiente del GINI, que deteriora el ingreso. En ese sentido y entrando a la reforma pensional nosotros lo que proponemos es que eliminando esos subsidios de las pensiones de las personas más pudientes ampliemos la cobertura del programa Colombia Mayor y en lugar de darle 75 mil pesos a 250 mil pesos, la plata alcanza y además de todo podemos reducir el déficit pensional en el mediano y en el largo plazo.

W: ¿Es contraproducente que a un colombiano que tiene 19 años desde ya se le ponga a elegir en qué régimen afiliarse?

Montenegro: La reforma tiene que acabar con esa dualidad que existe entre un régimen de reparto de prima media como lo llamamos acá y un régimen de ahorro individual. Aquí entramos al otro punto de la reforma: en Colombia hay un problema estructural muy serio. Colombia es un país que se está envejeciendo a tasas muy aceleradas, la pirámide poblacional se está invirtiendo cada vez hay menos jóvenes y cada vez más adultos mayores, eso se convierte en una pirámide financiera, y como todas las pirámides, se estallan, ya no hay cómo pagarles a tantos ancianos que están en mayor número. Eso se está dando en todo el mundo pero en Colombia se está agravado por dos razones, uno es la informalidad laboral, si todo el mundo cotizara el régimen de prima media aguantaría un tiempo, pero el problema es que de los 22 millones de ocupados en el último mes tan solo 8 millones cotizaron y en los últimos nueve meses seguidos tan solo 2,4 millones cotizaron, esto hace insostenible –no en el 2070, no en el 2070-, sino hoy en día un régimen de prima media y esto se va a agravar como ya se está agravando en Japón, en china en toda Europa, lo que se llama la digitalización de la sociedad. En Chile se anunció los peajes electrónicos en las autopistas, comenzaron paros de las personas que trabajan en los peajes, e incluso de los vendedores informales de los peajes porque van a ser remplazados por un algoritmo, eso es la digitalización de la sociedad, el trabajo humano está siendo remplazado por robots y por algoritmos y por supuesto cobrarle la cotización a pensión a un robot es imposible. La consecuencia de esto es que los regímenes de prima media son inviables y serán cada vez más inviables en todo el mundo y en Colombia por las razones sobre todo de la informalidad laboral. La respuesta cuál es: no hay más solución que ahorrar. Cualquier propuesta que disminuya el ahorro es errónea y equivocada. La respuesta a los jóvenes es que tienen que ahorrar y que se vinculen a los fondos de pensiones, y dirán que los privados se quieren quedar con las pensiones, no, aquí la discusión no tiene que ser entre lo público y lo privado tiene que ser entre un sistema viable y uno inviable, por eso hemos dicho que Colpensiones u otra entidad pública tenga una AFP que ahorre y que la palta no se vaya a financiar las pensiones de los mayores, hay que ahorrar y esa es la gran propuesta que tenemos los privados.

W: ¿Todavía sigue siendo mejor estar en un fondo privado que en Colpensiones?

Montenegro: Uno es la viabilidad del sistema y otra es qué le conviene dada la realidad actual a una persona. Primero: cuando se crearon los fondos de pensiones la deuda pensional del gobierno era 240% del producto interno bruto, el Estado estaba reventado. Con la creación de los fondos, esa carga para las generaciones futuras cayó al 110%, que sigue siendo grande y en términos de flujos el déficit pensional del régimen público de Colpensiones, más los maestros, más los militares es de 4 puntos del PIB, más de 40 billones de pesos, eso se está comiendo una tercera parte de lo que el gobierno recauda en impuestos. Con esta plata usted podría hacer tres ampliaciones del canal de Panamá por año. Esto es una plata muy grande. Si no haceos nada, sino ahorramos esto hay que corregirlo. Obviamente una reforma pensional es difícil hacerla porque tiene un costo político muy alto y los beneficios no se ven a corto plazo sino en el futuro, pero yo espero que se haga una reforma pensional y que nuestra clase no piense en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones.

W: A mucha gente no le interesa el tema ¿Qué hacer?

Montenegro: la doble asesoría a ayudado muchísimo. Creo que los que la han hecho han dejado de cometer el error de lo que decía el estudio que un 90% de los que se trasladaban se perjudicaban, eso ha caído en un 50%, dentro de unos meses va a tener todo el mundo la doble asesoría por obligación. Se debe aumentar la cultura del ahorro. Tenemos que ahorrar. Hay que decirle a los millennials, que viajan, se van al exterior y no son conscientes de su futuro.

W: ¿Y las personas en el exterior?

Montenegro: si yo estoy en el exterior yo debería seguir cotizando y lo más lógico es cotizar en un fondo de pensiones hasta que le falten 10 años y de ahí tome la decisión que más le conviene.

W: Una de las propuestas en campaña es que los dos sistemas no compitieran sino que Colpensiones solo recibiera cotizaciones de cuatro salarios mínimos y sueldos más altos si se fueran a los fondos privados ¿cree que es una solución positiva?

Montenegro: Esa es una propuesta que no le conviene al país. Las razones son estas: esa propuesta no es sostenible por ser un esquema de reparto como lo es la prima media. La propuesta es que sea de ahorro y capitalización pero que esa capitalización lo pueda manejar tanto el sector público como el sector privado. Que Colpensiones maneje una AFP pública y que capte ahorro obviamente con las mismas reglas de juego del sector privado. Esa propuesta no focaliza los subsidios del régimen nacional, en esa propuesta siguen los subsidios para las pensiones altas, esos subsidios deben ir a esas 2,8 millones de personas mayores que no reciben nada y que si no hacemos nada van a ser 9 millones de ancianos indigentes en el año 2050. Esa propuesta incrementa el déficit fiscal y pensional y esa propuesta está basado en un impuesto muy alto y que no es regresivo que es el impuesto al trabajo.

Le puede interesar:

Sí hubo la intención de los fondos privados de afiliar masivamente: experto en pensiones

No hay nada que temer, las pensiones se van a seguir pagando: presidente Anif