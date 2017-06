Comunicado del grupo SIAM, sobre amenazas de disquera

Somos Siam, una pareja de esposos que hace música, hemos trabajado al lado de Gianmarco, Santiago Cruz, Jose Gaviria entre otros, estuvimos nominados al Grammy latino en 2011 y contamos con una carrera que nos ha permitido obtener el reconocimiento del público y la industria del país. Fuimos ganadores del Factor X en 2009, y desde ese momento hemos trabajado arduamente en el oficio del artista.

En Marzo de 2017, con sorpresa nos encontramos frente a la llamada del gerente general de Colombo Records (disquera con la cual estábamos firmados desde 2012) señor Felipe Villacres. Entonces amenazó con incumplir no sólo con nuestros pagos salariales, sino también con los montos de inversión previstos para el 2017, además de bloquearnos e impedir nuestro derecho al trabajo. Todo esto, si no accedíamos a negociar el pago de los dineros que hacían parte de su inversión de años anteriores y que se encontraban por recuperar en el ejercicio del contrato. El problema de todo esto, es que lo que el señor Villacres quiere obtener, se encuentra completamente por fuera de los términos del contrato y al no encontrar respuesta afirmativa en nosotros, optó por quitarnos de forma ilegal el acceso a nuestras redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube) entre otras.

Nos permitimos hacer un resumen de lo que ha pasado desde ese día:

-Interpusimos una acción de tutela que falló a nuestro favor, ordenándole al señor Villacres devolvernos la totalidad de la información concerniente a nuestras redes sociales y que solo se acató de manera parcial, razón por la cual tuvimos acceso a ellas, pero nunca su control total.

-Interpusimos una demanda penal por el delito de constreñimiento según lo establecido en el artículo 269 A. del código penal colombiano, llamado "acceso abusivo a un sistema informático" ante la Fiscalía General de la Nación.

-Por consejo de nuestro abogado, hemos seguido al pie de la letra los pasos descritos en el contrato, enviamos todas las comunicaciones y respetamos los plazos requeridos para darlo por terminado, sin recibir ningún comunicado oficial por parte de ellos.

El día de ayer, han procedido de nuevo a cambiar las claves de todas las redes para impedirnos el acceso. Así mismo, de manera expresa y directa nos han amenazado nuevamente a través de una llamada telefónica hecha a nuestro manager. Allí amenazaron con borrar las cuentas de nuestras redes sociales en un plazo de 10 días si no aceptamos pagar los dineros que por contrato no tienen derecho a reclamar.

Consideramos necesario hacer público lo que nos ha venido sucediendo, no solo por lo grave de la situación, sino también porque creemos que nuestra dignidad como personas, como familia y como artistas que se esfuerzan en generar entretenimiento sano, no puede verse doblegada ante un delito y un acto de extorsión.