Comunidad Andina multa a Productos Familia y Kimberly Clark por cartelización empresarial

La W tuvo acceso a la resolución 2006 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), en la que se sanciona a las empresas Productos Familia y Kimberly Clark con sede en Colombia y en Ecuador, por cartelización empresarial que afectó al mercado ecuatoriano. Lo que quiere decir que esta es la tercera sanción que reciben las compañías, luego de la impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, y por la impuesta por las autoridades de Chile.

La multa para Kimberly asciende a más de US$18 millones y la de Familia a US$16 millones. Multas que deben ser canceladas a la autoridad de competencia de Ecuador dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución. A lo que se suma la orden de tomar medidas correctivas para que esta conducta no se vuelva a repetir.

La W confirmó que lo que dice la Comunidad Andina es que lo que hicieron en Colombia tuvo efectos en Ecuador y que se trata de un cartel con efectos subregionales, es decir, que además de Colombia éste se trataba de un cartel andino.

Incluso, en el Consejo Asesor Andino de Competencia no hubo consenso sobre el caso: Colombia (Superindustria) y Perú (INDECOPI) recomendaron al Secretario General de la CAN, no sancionar bajo la tesis de que no estaba probado un cartel andino, argumentaron que lo que había era un cartel en Colombia y otro en Perú con efectos nacionales. Sin embargo, Bolivia y Ecuador consideraron que sí había un cartel andino y recomendaron sancionar.

Productos Familia señaló a través de la Superintendencia Financiera: “la decisión de la SGCAN puede ser objeto de recurso ante ella misma, y de nulidad que debe solicitarse ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad”. Además, manifestaron que reiteran su “apego a las leyes y normas de todos y cada uno de los mercados donde operamos, y nuestro compromiso en pro de la libre competencia”.