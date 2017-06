Con la entrega del nuevo 30% de armas se completarán poco más de 4 mil: Jean Arnault

El jefe de la Misión Especial de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, expresó que con la nueva entrega del 30% de armas que inició este martes en la zona veredal de La Elvira, en el Cauca, se completarán poco más de 4 mil armas que deja la guerrilla de las FARC.

Actualmente, la ONU tiene en su poder el 33% de armas de las Farc, que corresponden a 2.300. "Mañana (miércoles) tendremos un 30% adicional y llegamos a 60%, que son más o menos 4 mil armas", expresó Arnaud.

Arnault expresó que pese a que revelarán imágenes del armamento de las Farc depositado en los contenedores, se mantendrá la confidencialidad que las Farc han querido conservar sobre este proceso de dejación.

"Lo que se va a mostrar ahora es cómo el arma recibida por la ONU se almacena. Creo que las Farc han querido reservar cierta confidencialidad en el elemento de entrega, ustedes saben que hay mucha sensibilidad sobre ese tema. Lo importante es que se podrá compartir con la opinión pública el mecanismo real de almacenamiento de las armas", dijo Arnaud.

La ONU también reiteró que este proceso es fundamental para el tránsito a la legalidad de los excombatientes.

"El proceso es la entrega de un arma que ya ha sido registrada, esta se almacena en un contenedor. Y el guerrillero recibe un certificado de parte nuestra de que efectivamente ha dejado el arma. Esa certificación de Naciones Unidas les permite recibir otra certificación de parte del Alto Comisionado para la Paz, y está certificación lleva directamente a su amnistía", agregó.

Arnault también reconoció que su organismo debería actuar más para lograr la liberación del funcionario de la ONU secuestrado por disidentes de las Farc, Arley López.

"Ese es un tema que no toca directamente a la misión, usted sabe que me gusta quedarme dentro de mi carril. Pero dicho esto yo entiendo perfectamente la indignación de esta familia y creo que tenemos que hacer más. El hecho que en un país que está transitando hacia la paz, un funcionario de Naciones Unidas esté retenido desde hace un mes, me parece realmente contradictorio, así que estoy totalmente de acuerdo para que hagamos más para lograr la liberación de este funcionario", puntualizó Arnault.