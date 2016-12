Con Ley de Amnistía no habrá impunidad: Gobierno a HRW

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, desvirtuó las declaraciones del director para Latinoamérica de Human Rights Watch sobre supuestos vacíos en el proyecto de Ley de Amnistía, y en la que se le hace un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que no ceda a las “presiones militares” para eludir la Justicia.

“Los colombianos pueden estar seguros que con la Ley de Amnistía no habrá impunidad, es simplemente una divergencia de interpretación de normas, pero con la Ley de Amnistía los delitos de lesa humanidad no van a ser amnistiables. Los genocidios, los delitos sexuales no van a ser amnistiables”, expresó el ministro Jorge Londoño.

Sobre la libertad condicional contemplada en el proyecto para todo militar y guerrillero que haya pagado cinco años de penas por cualquier delito grave, expresó que “está absolutamente claro que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad irán a las zonas veredales, y lo propio pues es con los agentes del Estado que no hayan cumplido cinco años, que irán a las guarniciones correspondientes”.

Afirmó que los ‘falsos positivos’ van a cambiar de jurisdicción, y pasarán de la ordinaria a la especial para la paz.

“Van a ser investigados y eso ocurrirá en el Tribunal Especial para la Paz. Ellos continuarán siendo juzgados, sin duda”, agregó el ministro.