Con mesa técnica, Gobierno evaluará qué proyectos de ley conservadores apoyará

Tras la reunión del Partido Conservador con el presidente Iván Duque, en la que el mandatario presentó el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno anunció la creación de una mesa técnica para evaluar cuáles de los 108 proyectos de ley que tienen los conservadores serán apoyados por el presidente.

El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, aseguró que de esta forma la colectividad queda satisfecha en su relación con el Gobierno Nacional y ratificó la "voluntad como partido de gobierno de construir y apoyar un gobierno que responda a las necesidades y la justicia social que queremos los colombianos".

Previamente, el senador Efraín Cepeda había manifestado la molestia de un sector del partido por la falta de interlocución con el Gobierno. "Si apoyamos las iniciativas del Gobierno, por qué el Gobierno no revisa las nuestras, no estamos pidiendo que apoyen las 100 pero digan estas 10 son importantes o no nos gusta ninguna, pero nos parece que la relación debe ser en doble sentido", dijo el congresista.

Agregó que "muchas de las iniciativas que se presentan por parte del Gobierno no son discutidas con el Partido Conservador como partido de gobierno y esos son temas que expresamos de manera franca".

Respecto a esta situación, el presidente Iván Duque aseguró al término del encuentro, acompañado de la bancada conservadora, que "la intención del Gobierno es trabajar con el Partido Conservador como partido de gobierno para que en esa agenda hagamos una priorización y tengamos un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional".

Igualmente, agradeció el apoyo de la colectividad azul a la agenda internacional del Gobierno Nacional respecto a la situación de Venezuela y a las decisiones que se han tomado en la lucha contra la guerrilla y los grupos armados organizados.