"Con régimen penal para empresas no estaríamos enfrentando el cinismo de Odebrecht"

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció desde Cartagena, en la clausura del XV Congreso Nacional de la Infraestructura, que ya fue presentado ante el Congreso de la República un proyecto de Ley que busca crear un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas. La discusión al respecto empieza en primer debate la próxima semana.

“Si nosotros hubiéramos tenido un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas no estaríamos enfrentando en este momento el cinismo de la compañía Odebrecht, porque hubiéramos tenido herramientas de sanción económica a nivel de multas, de inhabilidades, como una sanción de carácter penal, de cancelación de personería jurídica”, explicó Carrillo.

Detalló que con esa nueva ley y con su implementación lo que se busca es “demostrar que no solo los corruptos son los funcionarios y los representantes de las empresas, sino que si existen estructuras corporativas dedicadas a promover la corrupción hay que destruirlas e imponerles el peso de la ley”.

El Jefe del Ministerio Público reiteró su llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se nombre un Fiscal ad hoc para que investigue todo lo que tiene que ver con el escándalo Odebrecht, esto luego de que se conocieran los audios del ex auditor Jorge Pizano que tiene en el ojo del huracán la fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

“Colombia sigue esperando que Odebrecht le diga la verdad. (…) Hemos insistido en que se debe tratar de un funcionario que tenga un equipo, que le entregue capacidad operacional, este no puede ser un funcionario aislado, no puede ser un mini fiscal que no tenga competencias para avanzar en la investigación y por supuesto debe nutrirse de todos los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, pero que se deben poner al trabajo de ese nuevo Fiscal ad hoc”, expresó.

Freno a millonaria contratación fraudulenta

El procurador Carrillo firmó con la Cámara Colombiana de la Infraestructura un memorando de entendimiento para prevenir la contratación administrativa que pueda estar plagada de corrupción.

“Hemos frenado contratación fraudulenta en más de 500 mil millones de pesos en más de 10 departamentos del país. Estamos programando acciones en todos los departamentos por un monto que se acerca a los 19 billones de pesos, es decir, una reforma tributaria y media”, explicó.