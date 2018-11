Conflicto entre la JEP y Fiscalía por bienes de las Farc inicia su trámite en la Corte

Por reparto, la Corte Constitucional estableció que el magistrado Luis Guillermo Guerrero será el ponente para el estudio del conflicto de competencias que presentó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, frente a los bienes de la Farc.



La Corte deberá decidir si respalda la tesis del Fiscal General, quien argumenta que el Acuerdo de Paz establece que los bienes que las Farc no hayan inventariado -a más tarde el 15 de agosto del 2017, cuando entregaron las armas-, tendrán el tratamiento de la legislación ordinaria.

En la misiva advierte el Fiscal que "cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y, por ende, el marco legal del proceso de paz".

Agrega el Fiscal que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no puede proceder sobre bienes no inventariados. Precisamente, en su momento la Sala Plena de LA Corte Constitucional había indicado en la sentencia C-071 de 2018 que los bienes que no estén en la lista que el ex grupo guerrillero debía entregar se quedan en la justicia ordinaria. Señala la sentencia que "respecto de los bienes no incluidos en dicho inventario deberá ejercer la acción judicial de extinción de dominio".