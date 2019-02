Congresista Juanita Goebertus presenta sus inquietudes frente al PND

En diálogo con La W, la representante de la Alianza Verde hizo duras críticas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y resaltó las falencias que el proyecto tiene en materia de construcción de paz y de implementación de los acuerdos de paz.

La congresista aseguró que en el proyecto que se discute en el Congreso de la República no hay una articulación real entre las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), creadas en la Ley de Orden Público y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), previsto en los acuerdos de La Habana.

“El Gobierno nos había dicho que las ZEII no le iban a competir a los PDET y que estos no perderían recursos; sin embargo, en el Plan de Desarrollo solo prevé una hoja de ruta en la que no hay articulación”, señaló.

La congresista también señaló que en el PND no hay metas de restitución de tierras y le “apuesta solamente a la erradicación forzada”.

