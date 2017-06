Congresistas interpretan roces en Cambio Radical

Siguen los coletazos políticos tras la desautorización de Germán Vargas Lleras al director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez por las declaraciones de este frente a la posibilidad de otorgar un aval al exvicepresidente y de hacer coaliciones políticas de cara al 2018.

El codirector del Partido de la U, Armando Benedetti, aseguró que con esta pugna se demuestra que Vargas Lleras no llegaría a segunda vuelta sin una coalición que abarque a otras fuerzas políticas.

“Vargas no tiene más de un millón y medio de votos. El que quiera pasar a la segunda vuelta debe tener más de tres millones y medio de votos. Si Vélez sale a decir que no quiere alianzas, Germán Vargas no pelearía la Presidencia”, señaló Benedetti.

Desde el Partido Liberal, el senador Luis Fernando Velasco indicó que probablemente Vargas hará parte de una coalición de derecha y señaló que estos hechos demuestran que es él quien en realidad lleva las riendas de Cambio Radical.

“Creer que Vélez es el verdardero director de Cambio Radical es creer que el suplente de Messi podría jugar los partidos importantes de su selección”, añadió Velasco.