Congresistas llevarán a la Procuraduría el vínculo entre cienciología y la Fuerza Pública

Tras el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, sobre los vínculos entre la Iglesia de la Cienciología y la Fuerza Pública, los congresistas que citaron al debate no quedaron satisfechos con las respuestas aportadas por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y por esto anunciaron que pedirán a la Procuraduría que investigue este nexo.

"Vamos a pedir a la procuraduría que investigue el acuerdo o convenio que existía entre esta organización de jóvenes que es parte de la cienciología, y vamos a insistir en que la formación en derechos humanos no puede estar en manos de una iglesia, menos con esta organización que es parte de la cienciología, que son realmente tenebrosos", afirmó Iván Cepeda.

Los parlamentarios que citaron al debate quedaron inconformes por la no asistencia del director de la Policía, general Jorge Nieto, y del comandante de las Fuerzas Militares, Alberto José Mejía.

"No conformes porque queríamos un debate con más certeza sobre cómo se utilizaron la logística de las fuerzas militares, si hubo o no hubo recursos. No quedamos satisfechos y por eso vamos a elevar ese tema a la Procuraduría", expresó el senador indígena, Feliciano Valencia.