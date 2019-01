Consejo de Estado decreta pruebas por demanda de elección de Antanas Mockus

El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Alberto Yepes, ordenó la expedición de certificados por parte de la Cámara de Comercio que darían cuenta que el senador Antanas Mockus estuvo meses antes de su elección con Corpovisionarios.

La solicitud fue hecha por los demandantes dentro de los procesos de pérdida de investidura que se adelanta ante el alto tribunal por su presunta inhabilidad para ocupar el cargo como congresista.

El senador Antanas Mockus actualmente tiene dos demandas de pérdida de investidura y una de nulidad de elección por estos hechos.

No obstante, el Consejo de Estado deberá evaluar tod el material probatorio y los argumentos de la defensa de Mockus que ha insistido que no incurrió en ninguna inhabilidad al advertir que no estaba al frente de Corpovisionarios cuando se efectuaron convenios con el Estado.