Consejo de Estado mantiene investidura al senador Álvaro Uribe

La Sala Quinta Especial del Consejo de Estado rechazó la demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por presuntamente inasistir de manera reiterada e injustificada a diversos debates en el Congreso.

En el debate jurídico, el alto tribunal señaló que contrario a lo dicho en la demanda, Uribe justificó sus faltas a las sesiones programadas en el Capitolio Nacional. La Sala encontró pruebas que de las 20 sesiones que citó el demandante, está debidamente justificada la inasistencia a 10 sesiones plenarias, basándose en las excusas aceptadas y permisos concedidos por el Senado de la República al jefe del Centro Democrático.

Igualmente se encontró que el congresista dejó de asistir a cinco sesiones que no eran plenarias y a dos sesiones plenarias en las que no se votaron proyectos de ley, acto legislativo ni mociones de censura, hecho por el cual no aplica lo citado por la ley y la Constitución. Para el Consejo de Estado, estas inasistencias no tienen relevancia frente a la causal de pérdida investidura alegada por el abogado Nixón Torres Camacho.