Consejo de Estado ordena cumplir los resultados de las consultas populares

La sección cuarta del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Stella Janette Carvajal, negó la tutela que buscaba tumbar la pregunta de una consulta popular para determinar la viabilidad de actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos en el municipio de Cumaral en el Meta.



Para el Consejo de Estado la pregunta no vulnera el debido proceso que la sociedad Mansarovar Energy Colombia Ltd dice ser víctima. Al contrario la sala señaló que "la decisión del pueblo cumaraleño será definitiva y obligatoria, pero solo a partir de que se incorpore al ordenamiento jurídico y se publique".



Efectivamente la consulta popular efectivamente se realizó el pasado 4 de junio, y la población le dijo no a la explotación de hidrocarburos. Contesto la siguiente pregunta:



«¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que dentro de la Jurisdicción del MUNICIPIO de CUMARAL (META), se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción transporte y comercialización de hidrocarburos?».



El consejo de Estado, sin embargo, advierte que "la decisión que adopte el pueblo no puede detener, frenar, ni limitar los proyectos y actividades de hidrocarburos que actualmente se estén desarrollando en el municipio de Cumaral", por lo que la decisión rige hacia el futuro.