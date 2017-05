Consejo de Estado reintegró a su cargo a el exgobernador Guido Echeverry

La sala plena del Consejo de Estado negó la nulidad del acto de elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverry por lo cual ordena reintegrarlo a su cargo.



Echeverry había sido suspendido de su cargo en marzo de 2016 porque el consejo de estado había aceptado una demanda por una supuesta inhabilidad en su elección para ese cargo. Su elección supuestamente sería nula porque salió vencedor para dos periodos consecutivos, lo cual no estaría de acuerdo con la Constitución, porque en Colombia, no está permitido la reelección inmediata de mandatarios locales.



El actual gobernador fue elegido para ese cargo en el 2011 y lo ejerció entre 2012 y 2013. En ese entonces su elección fue anulada por el mismo alto tribunal, que consideró que estaba inhabilitado porque su esposa, Ana María Jaramillo, había desempeñado un encargo en la Secretaría de Hacienda de Manizales durante al año previo a esos comicios.



Debido a que todavía quedaban dos años y medio para terminar ese periodo de la Gobernación, luego de su salida del cargo se celebraron elecciones atípicas. El vencedor en esa ocasión fue Julián Gutiérrez Botero, que se desempeñó como mandatario departamental hasta el pasado 31 de diciembre. Echeverri ganó de nuevo las elecciones el año pasado y se posesionó en enero para el periodo 2016-2019.



El argumento de los demandantes es que no podía ser electo para dos periodos consecutivos, pero desde que se supo de las acciones, el gobernador ha dicho en su defensa que las elecciones atípicas intermedias anularían esa inhabilidad.