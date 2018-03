Corte abre línea investigativa por “Elenopolítica” en el Congreso

La Sala Penal de la Corte Suprema abrió una nueva línea investigativa para los casos de “Elenopolítica”, que involucran a un senador de la República y a un representante a la Cámara.

El magistrado que llevará a cabo dicha investigación será José Francisco Acuña, quien ya inició la investigación preliminar contra el senador Álvaro Castilla y el representante a la Cámara, Germán Bernardo Carlosama López.

Según la Fiscalía General de la Nación, los dos políticos estarían vinculados con el Eln. Así, dice el ente investigador que “se encontró información, elementos materiales probatorios y evidencias que vincularían al senador Jesús Alberto Castilla como integrante de esa organización criminal”, señala la Fiscalía en el documento radicado ante el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa.

Castilla Salazar, dice la Fiscalía, habría contado con la bendición del Eln para ser elegido en el Congreso del 2014, cuando logró una votación de 21.851 votos. Cabe recordar que acaba de ser reelegido el domingo 11 de marzo por la lista del Polo Democrático y su votación aumentó a 27.744 votos, de los cuales 5.352 los logró en Norte de Santander.

Por su parte, en diálogo con La W, el senador del Polo Democrático negó tener relación con el Eln y le atribuyó este hecho a un “ánimo de la Fiscalía de hacerle daño al Polo Democrático Alternativo”.

“Yo no he tenido relación con el Eln. Llegué al Congreso con el apoyo del movimiento campesino y no de la guerrilla”, señaló.

A su vez, también en La W, el representante Germán Carlosama se mostró sorprendido por la decisión de la Fiscalía y negó cualquier relación con el Eln.

“Yo nunca he tenido relación con el Eln. He trabajado en temas de desminado humanitario con el visto bueno del Presidente”, añadió.